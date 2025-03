EQS-Ad-hoc: BIKE24 Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

07.03.2025 / 09:09 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Bike24 Holding AG: Personelle Veränderungen im Vorstand Dresden, 7. März 2025 - Der Aufsichtsrat der Bike24 Holding AG (die "Gesellschaft") und das Vorstandsmitglied Timm Armbrust (CFO) haben sich heute darauf verständigt, dass Timm Armbrust auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheiden wird. Entsprechend soll der noch bis zum 31. Dezember 2027 laufende Vorstandsdienstvertrag voraussichtlich zum 30. Juni 2025 einvernehmlich aufgehoben werden. Der Aufsichtsrat rechnet damit, kurzfristig einen geeigneten Nachfolger für die Position des CFO zu präsentieren. Kontakt: Bike24 Holding AGBreitscheidstraße 4001237 DresdenDeutschlandEingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Dresden unter HRB 41483Börse: Regulierter Markt (Prime Standard) in FrankfurtISIN: DE000A3CQ7F4 Mitteilende Person:

Dr. Hilmar Hamm

General Counsel

+49 179 258 67 92 ir@bike24.net



