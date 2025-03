Unterföhring (ots) -Glanzleistung! Heidi Klums Models begeistern das Publikum auf ProSieben in ihrem neuen Look. Überragende 18,3 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer verfolgen am Donnerstagabend gespannt, wie Heidi Klum und Klaas Heufer-Umlauf den Models beim großen Umstyling einen neuen Look verpassen. Damit gewinnt ProSieben mit großem Abstand die Prime-Time. Insgesamt schalten mehr als 3,95 Millionen Zuschauer das GNTM-Umstyling ein (Nettoreichweite Z. ab 3 J.).Schön, schöner, alles auf Joyn: Der "Germany's Next Topmodel"-Kosmos bricht auf dem Superstreamer alle Rekorde. Auf dem bereits hohen Niveau des Vorjahres wächst die Watchtime rund um "Germany's Next Topmodel" im Februar um herausragende 44 Prozent. Bereits zwei Wochen nach Start der neuen Staffel ist klar: Nie war "Germany's Next Topmodel" erfolgreicher auf Joyn.Folge verpasst?GNTM auf ProSieben verpasst? Auf Joyn gibt es jede Folge direkt nach der Ausstrahlung. sixx zeigt zudem jede Folge immer freitags um 20:15 Uhr.Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Presseseite https://presse.prosieben.de/GNTM2025 und auf GNTM.de (https://www.joyn.de/bts/serien/germanys-next-topmodel?utm_medium=referral&utm_source=www.prosieben.de&utm_campaign=joynlinkout_Germany%27s+Next+Topmodel&utm_content=general_joyn_teaser)"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - immer donnerstags und mittwochs um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 07.03.2025 (vorläufig gewichtet)Joyn: internal Data (5.3.2025).Pressekontakt:Tina Land, Moritz Lügeringphone: +49 (0) 89 95 07 - 1192/1171email: tina.land@seven.one, moritz.luegering@seven.onePhoto Production & EditingSusanne Karl-Metzgerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1173email: susanne.karl@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5985604