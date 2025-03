Toyota und GAC haben in China den Verkauf des bZ3X gestartet. Das E-SUV ist zu Preisen ab 109.800 Yuan erhältlich, was umgerechnet rund 14.000 Euro entspricht. Über 10.000 Bestellungen für den bZ3X gingen bereits in der ersten Stunde ein. Der Webserver von GAC Toyota ist offenbar aufgrund zu vieler Besucher abgestürzt, wie etwa die CN EV Post berichtet. Das hohe Interesse dürfte tatsächlich auf den Preis zurückzuführen sein, denn der bZ3X ist das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...