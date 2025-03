Die Zalando SE (Zalando) hat durch ihr öffentliches Übernahmeangebot sowie damit verbundene Verträge mehr als 90 % des Grundkapitals der ABOUT YOU Holding SE (ABOUT YOU) erworben (ohne Berücksichtigung eigener Aktien). Die Annahmefrist für das Übernahmeangebot endete am 6. März 2025 um Mitternacht (MEZ). Die endgültigen Ergebnisse des Übernahmeangebots werden am 11. März 2025 bekannt gegeben. Der Vollzug der Transaktion hängt noch von regulatorischen Freigaben ab und wird voraussichtlich im Sommer 2025 abgeschlossen. Geplanter Squeeze-out der Minderheitsaktionäre Auf Basis der gesicherten Mehrheitsbeteiligung ...

