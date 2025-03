Die Evotec Aktie bleibt unter starkem Verkaufsdruck. Bereits Ende Februar gab es deutliche charttechnische Warnsignale, auf die wir in einem 4investors-Chartcheck aufmerksam gemacht hatten - seither hat der Aktienkurs des Hamburger Biotech-Konzerns rund 2 Euro an Wert verloren. Am heutigen Morgen erreichte der Kurs auf Tradegate ein Tief von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...