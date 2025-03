Bayer steht womöglich in den USA vor einem drastischen Schritt, der entscheidende Implikationen auf den weiteren Geschäftsverlauf haben dürfte. Das müssen Aktionäre jetzt unbedingt wissen und so kann es mit den Papieren des DAX-Konzerns weitergehen. Bayer steht seit Jahren an der Börse wegen Klagen rund um das Thema Glyphosat unter Druck. Wie der aktuelle Geschäftsbericht des Unternehmens beweist, sind hier zuletzt sogar noch weitere Gerichtsverfahren ...

