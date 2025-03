Im schwachen Gesamtmarkt zeigt sich die Airbus-Aktie am Freitagvormittag bemerkenswert stabil und gehört zu den wenigen Gewinnern im DAX. Während der deutsche Leitindex um 1,4 Prozent auf 23.102 Punkte nachgibt und auch der Euro-Stoxx-50 um 0,9 Prozent sinkt, kann der Flugzeugbauer mit positiven Nachrichten punkten. Airbus meldete für Februar die Auslieferung von 40 Maschinen an 25 Kunden und übertraf damit die Erwartungen der Analysten leicht. Allerdings weist das Unternehmen im bisherigen ersten Quartal insgesamt 14 Auslieferungen weniger als im Vorjahreszeitraum auf, was für das operative Ergebnis einen schwierigen Volumen- und Mix-Gegenwind bedeuten könnte. Besonders problematisch: Der Rückgang betrifft vor allem margenstarke Modelle. Im XETRA-Handel notierte die Airbus-Aktie am Vormittag mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 173,64 Euro, nachdem sie im Tageshoch bereits 174,00 Euro erreicht hatte.

Kursziel in Reichweite

Die Entwicklung der Airbus-Aktie bleibt trotz des herausfordernden Marktumfelds positiv. Das aktuelle 52-Wochen-Hoch von 177,36 Euro, erreicht am 3. März, liegt nur etwa 2,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Experten geben ein durchschnittliches Kursziel von 171,78 Euro je Aktie an, was die Aktie bereits übertroffen hat. Für das laufende Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende von 2,67 Euro, nach 2,00 Euro im Vorjahr. Nach einem starken Abschlussquartal 2024, in dem Airbus einen Gewinn von 3,07 Euro je Aktie erwirtschaftete (Vorjahr: 1,85 Euro) und den Umsatz um 8 Prozent auf 24,72 Milliarden Euro steigern konnte, werden die nächsten Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 mit Spannung erwartet. Airbus wird diese voraussichtlich am 30. April vorlegen. Für das Gesamtjahr 2025 setzen Experten den erwarteten Gewinn je Aktie auf 6,74 Euro fest.

