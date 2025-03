HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Pfizer von 29 auf 28 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts des schwierigen Geschäftsumfeldes dürften die Aktien weiterhin keine Sprünge machen, schrieb Analystin Kerry Holford in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für Gegenwind sorgten die Medicare-Reform in den USA und Preisverhandlungen etwas für das Medikament Eliquis 2026./mis/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2025 / 15:59 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US7170811035