BMW hat im Werk Dingolfing die Produktion des Ende Januar vorgestellten überarbeiteten iX aufgenommen. Das Elektromodell wird seit 2021 am Standort gebaut und wurde seither weltweit mehr als 130.000 Mal verkauft. Der iX - genauer gesagt die Version iX xDrive60 - ist mit 701 Kilometern nach WLTP das bis dato reichweitenstärkste Elektro-Modell der BMW Group und "die wichtigste vollelektrische Neuheit des Unternehmens in 2025", so BMW. Allerdings schränken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...