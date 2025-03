Der Verband will einen Neustart der Energiewende mit Fokus auf Kosteneffizienz. Dazu hat er Handlungsvorschläge veröffentlicht, die vor allem auf eine stärkere Systemintegration von erneuerbaren Energien abzielen, Co-located-Speicherprojekt fördern und die Netzauslastung erhöhen sollen. In einem Konzeptpapier von BDEW, VKU und Deloitte ist der Finanzierungsbedarf für die Energiewende in Deutschland bis 2030 auf 721 Milliarden Euro und bis 2035 auf 1,2 Billionen Euro taxiert worden. Das Papier stammt bereits aus dem Juni 2024 und sollte vor allem neue Finanzierungsinstrumente anregen, damit die ...

