Die "Sonnenquelle Geiseltal" will bei ihrem Photovoltaik-Projekt in Sachsen-Anhalt ökologische Standards mit einer breiten Beteiligung von Kommunen und Anwohnern kombinieren - ein nach eigenem Anspruch in vielerlei Hinsicht modellhaftes Konzept. Ausgerechnet hier wurde nun der Zoll bei einer Kontrolle der beim ersten Bauabschnitt beschäftigen Arbeiter fündig. Der Solarpark Sonnenquelle ist eine Art Photovoltaik-Vorzeigeprojekt: Der Standort im Geiseltal, im Ortsteil Krumpa der 10. 000-Einwohner-Stadt Braunsbedra (Sachsen-Anhalt) ließ sich bislang treffend mit dem Begriff "Agrarsteppe" charakterisieren. ...

