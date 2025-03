USD/CAD schwankt um die 1,4300-Marke vor den Arbeitsmarktdaten von US und Kanada für Februar - US-Präsident Trump hat eine Zollentlastung für eine Reihe von Importen aus Kanada und Mexiko angekündigt - Der US-Dollar-Index erreicht ein neues Viermonatstief nahe 103,60 - Das Währungspaar USD/CAD wird am Freitag im europäischen Handel in einer engen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...