Nach der Analyse der FY24-Ergebnisse von Cicor heben die Analysten von mwb research die Rückkehr des Unternehmens zu organischem Wachstum im vierten Quartal hervor, gestützt durch eine stärkere Nachfrage aus den Bereichen Verteidigung und Medizintechnik sowie erste Umsätze aus gemeinsam entwickelten Produkten. Parallel dazu sorgt Cicors bewährte M&A-Strategie weiterhin für Umsatzwachstum und Margensteigerungen. In den vergangenen vier Quartalen wurden fünf Übernahmen abgeschlossen, die die Positionierung in wichtigen Sektoren weiter stärken. Mit einer finanziellen Feuerkraft von rund CHF 150 Mio. werden weitere Akquisitionen angestrebt - darunter auch die mögliche Übernahme von Éolane France. In Kombination mit Rückenwind durch ReArm Europe, einer Erholung der Nachfrage im Industrie u Healthcare-Bereich und einem klar definierten Fahrplan bis 2028 sehen die Analysten erhebliches Aufwärtspotenzial. mwb research erhöht das Kursziel auf CHF 100,00 (vorher: CHF 96,00) und bestätigt die Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Cicor%20Technologies%20Ltd