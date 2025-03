FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat SAP von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den faitren Wert der Aktien von 248 auf 210 Euro gesenkt. "Nach einer langen Phase der Umbewertung, die zu historischen Extrema geführt hat, sehen wir den SAP-Aktienkurs anfällig für eine ausgeprägte Korrektur", schrieb Analyst Armin Kremser am Freitag in seiner Verkaufsempfehlung. SAP hatten 2025 zwischenzeitlich bereits wieder fast 20 Prozent gewonnen und liegen aktuell noch gut 9 Prozent im Plus. "Insbesondere das US-Geschäft könnte 2025 durch die Trump-Politik eine Enttäuschung erfahren, die selbst bei nur leichter Ausprägung angesichts des 'Priced-to-Perfection'-Investment Case ihre Wirkung nicht verfehlen würde", so Kremser weiter./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2025 / 10:24 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2025 / 10:30 / MEZ

DE0007164600