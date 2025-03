Mit 300 MW Leistung und 600 MWh Speicherkapazität entsteht in Großbritannien das derzeit größte Stromspeicherprojekt. Die erste Phase ist nun in Betrieb gegangen. Zentrale Komponenten stammen aus Deutschland von SMA. Mit der Projekt Blackhillock in Großbritannien hat der Betreiber ZenobÄ" den derzeit wohl größten übertragungsnetzgekoppelten Batteriespeicher Europas in Betrieb genommen. Das deutsche Unternehmen SMA hat neben der Mittelspannungslösung und den Batterie-Wechselrichtern zudem innovative ...

Den vollständigen Artikel lesen ...