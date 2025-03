Die Aktie von Kering SA zählt am Freitag zu den großen Verlierern am Aktienmarkt. Das Wertpapier verliert deutlich an Wert. Kein guter Tag bislang für Inhaber von Kering SA: Die Aktie weist aktuell einen Abschlag von 4,22 Prozent auf. Gegenüber dem Schlusskurs von gestern verlor das Wertpapier 10,95 Euro.

