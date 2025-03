FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Kurseinbruch hat den zuletzt guten Lauf der Bayer -Aktien am Freitag beendet. Um bis zu zehn Prozent sackte der Kurs gegen Mittag ab. Der Chemie- und Pharmakonzern will sich von seinen Aktionären eine riesige Kapitalerhöhung genehmigen lassen. Zuletzt sank der Kurs noch um rund acht Prozent. Vor der Nachricht hatte der Wert in etwa auf dem Niveau vom Vortag gestanden.

Bayer wünscht sich die Zustimmung zu einer Eigenkapitalermächtigung von 35 Prozent des Aktienkapitals, wie aus einem Brief des Aufsichtsrats-Vorsitzenden Norbert Winkeljohann zur Hauptversammlung hervorgeht. Als Grund wurden die Rechtsstreitigkeiten genannt, denen der Konzern etwa wegen des Unkrautvernichters Glyphosat ausgesetzt ist. Die Maßnahme solle dem Unternehmen Flexibilität geben, um schnell reagieren zu können.

Zuletzt hatten die Bayer-Aktien mit dem starken Umfeld am deutschen Aktienmarkt noch ihre Erholung vorangetrieben. Am Vortag hatten sie ihren höchsten Stand seit Ende Oktober markiert und ihr Plus in diesem Jahr auf mehr als 30 Prozent ausgeweitet. Viel davon ist durch den Rückschlag nun weg./tih/jha/