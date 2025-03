© Foto: Marijan Murat - picture alliance/dpa

Die Rüstungsaktien, darunter Hensoldt, haben nach einer Phase starker Kursgewinne durch geplante Investitionen in die deutsche Verteidigung am Freitag einen Kursrücksetzer erlebt. Am Freitag sind die Aktien von Hensoldt um über 7 Prozent gefallen, teilweise durch ein Downgrade durch Kepler Cheuvreux begründet. Der Analyst Aymeric Poulain betonte, dass das schnelle Wachstum der Aktienkurse, das zukünftige Entwicklungen vorwegnimmt, nun hohe Ausführungsrisiken birgt und die Aktien "zu heiß, um sie zu halten" seien. Auch die Aktien von Renk und Rheinmetall verzeichneten Rückgänge von 2,3 beziehungsweise 2,6 Prozent. Tipp aus der RedaktionDiese Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. …