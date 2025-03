Die Q4- und Gesamtjahresergebnisse 2024 von ProSiebenSat.1 Media (PSM) entsprachen weitgehend den Erwartungen. Die Q4-Umsätze sanken im Jahresvergleich um 2 % auf 1,26 Mrd. EUR (im Rahmen der Konsensschätzungen), was auf ein schwaches TV-Werbegeschäft in der DACH-Region zurückzuführen ist - allerdings verzeichneten die digitalen und Commerce-Plattformen von PSM eine positive Entwicklung. Das bereinigte EBITDA im vierten Quartal lag mit 290 Mio. EUR um 13 % unter dem Vorjahreswert, übertraf jedoch die Konsenserwartungen um 3 %, da die schwache Umsatzentwicklung und höhere Kosten belasteten. Insgesamt erreichte PSM im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 3,9 Mrd. EUR (+2 % im Jahresvergleich) und ein bereinigtes EBITDA von 557 Mio. EUR (-4 % im Jahresvergleich), womit die Prognosen erfüllt wurden. Das Marktumfeld bleibt für PSM angesichts makroökonomischer und politischer Unsicherheiten herausfordernd. Dementsprechend gab das Management eine vorsichtige Prognose für das Geschäftsjahr 2025 ab: Der Umsatz wird bei rund 4,0 Mrd. EUR erwartet (+/- 150 Mio. EUR), was einem Plus von 2 % im mittleren Szenario entspricht, während das bereinigte EBITDA bei etwa 550 Mio. EUR (+/- 50 Mio. EUR) liegen soll, was einem Rückgang von etwa 1 % entspricht. Die Analysten von mwb research berücksichtigen die FY24-Ergebnisse sowie die schwache Prognose für 2025 in ihrem Modell und passen ihre kurzfristigen Schätzungen entsprechend an. Die Annahme einer mittelfristigen Erholung führt zu einem neuen DCF-basierten Kursziel von 5,80 EUR (vorher: 5,00 EUR). Das Halten-Rating bleibt unverändert. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/ProSiebenSat.1%20Media%20SE