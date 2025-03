Zalando hat solide Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2024 geliefert, mit Umsätzen und EBIT am oberen Ende der Prognose sowie weiterhin starkem Kundenwachstum. Trotz höherer Marketingausgaben führten verbesserte Bruttomargen und ein besseres Bestandsmanagement zu einem Anstieg des bereinigten EBIT im vierten Quartal um 20 % im Jahresvergleich. Das Management erwartet, dass die positive Dynamik sich 2025 fortsetzt, unterstützt durch weiteres Wachstum und die bevorstehende Übernahme von ABOUT YOU. Die Analysten von mwb research bestätigen ihre Kaufempfehlung für Zalando mit einem angepassten Kursziel von 39,00 EUR (zuvor: 38,00 EUR). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Zalando%20SE