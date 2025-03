© Foto: Matthias Balk - dpa

Airbus drängt auf europäische Rüstungskooperation und warnt vor Abhängigkeit von US-Waffen, während die Bundesregierung über Milliardenaufträge entscheidet.Die Diskussion über Europas Verteidigungsfähigkeit gewinnt erneut an Schärfe. Michael Schöllhorn, Chef der Rüstungssparte von Airbus, hat sich kritisch zu den Verteidigungsplänen der Bundesregierung geäußert. Er warnt eindringlich davor, die geplanten Milliardeninvestitionen für Waffenkäufe in den USA zu nutzen. Stattdessen plädiert er für eine Stärkung der europäischen Rüstungsindustrie, um die strategische Abhängigkeit von den USA zu verringern. "Wenn wir das Mehr an Verteidigungsausgaben nutzen, um weiter Produkte von der Stange in …