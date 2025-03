Am 8. März ist Weltfrauentag. Zu diesem Anlass wird traditionell auf die Gleichstellung zwischen Mann und Frau aufmerksam gemacht. In den Führungsetagen von KMUs ist der Frauenanteil jedoch rückläufig.Insgesamt liegt der Frauenanteil an allen Erwerbstätigen bei 47 Prozent. In Führungspositionen bei mittelständischen Unternehmen sind sie gemessen an der Zahl allerdings unterrepräsentiert. Lediglich 14,3 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen werden 2024 von Frauen geleitet - das ergab eine Erhebung der KfW. Im Jahr 2022 waren es noch 19,7 Prozent - der historisch größte Anteil. ...

