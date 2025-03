Baden-Baden - Fast ein Fünftel der deutschen Single-Charts setzt sich diese Woche aus Karnevals-, Schlager- und Stimmungsliedern zusammen. Oimaras "Wackelkontakt" steht zum vierten Mal in Folge an der Spitze, teilte die GfK am Freitag mit. Außerdem weit oben rangieren Querbeat ("Nie mehr Fastelovend", 16), Tream und Mia Julia ("Herzblatt (Aua Aua)", 20) sowie Brings ("Kölsche Jung", 24).Der diesjährige deutsche Beitrag beim Eurovision Song Contest, "Baller" von Abor und Tynna, ist nach dem Sieg beim ESC-Vorentscheid an der 13. Stelle der Single-Charts eingestiegen. Damit steht die Elektropop-Nummer jetzt schon höher, als Vorjahreskandidat Isaak ("Always On The Run", Höchstposition 22) je platziert war.In den Album-Charts landet das Metal-Projekt Avantasia mit "Here Be Dragons" die zweite Spitzenplatzierung nach "Moonglow" (2019). Dahinter folgen die Blackpink-Sängerin Lisa mit ihrem Solo-Debüt "Alter Ego" und die Metalcore-Band Architects ("The Sky, The Earth and All Between", drei).Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.