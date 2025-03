Berlin, 7. März 2025 (ots/PRNewswire) -Travelzoo® (NASDAQ: TZOO), der Club für Reisebegeisterte, wurde in einer großen Verbraucherstudie in Deutschland auf Platz 1 in der Kategorie "Reise-Deals" gewählt. Die Studie wurde von der Wirtschaftszeitschrift WirtschaftsWoche in Auftrag gegeben.In vielen Lebensbereichen sind die Kosten in den vergangenen Jahren explodiert. Deshalb fragte WirtschaftsWoche: Wo findet man die günstigsten Preise? Wo lässt sich noch sparen? Travelzoo erzielte die beste Bewertung für Reise-Deals. Die WirtschaftsWoche gibt für Travelzoo die "höchste Empfehlung"."Jeder Reisebegeisterte in Deutschland sollte eigentlich Travelzoo Mitglied sein. Das legt die Studie der WirtschaftsWoche nahe", sagt Christian Smart, General Manager von Travelzoo für Deutschland und Spanien. "Selbst in Zeiten steigender Preise können Travelzoo-Mitglieder den Lifestyle eines Reisebegeisterten in vollen Zügen genießen."In der Studie bewerteten 258.449 Verbraucher in Deutschland 1.727 Unternehmen und Marken in 112 Kategorien.Sind Sie ein Reisebegeisterter? Werden Sie Club-Mitglied: https://travelzoo.comÜber Travelzoo Wir, Travelzoo®, sind der Club für Reisebegeisterte. Wir erreichen 30 Millionen Reisende. Club-Mitglieder erhalten exklusive Club-Angebote, die von unseren Deal-Experten weltweit persönlich auf ihre Qualität und ihren Wert geprüft werden. Wir kennen die neuesten und besten Reise-, Entertainment- und Lifestyle-Erlebnisse. In Zusammenarbeit mit tausenden Reiseanbietern - mit denen wir langjährige Partnerschaften pflegen - erhalten wir Zugang zu unwiderstehlichen Angeboten.Pressekontakte:Natalia Cwierz - Berlin+49 178 3358 784ncwierz@travelzoo.comCat Jordan - London+44 77 7678 1525cjordan@travelzoo.comGabe Saglie - Los Angeles+1 805-453-1209gsaglie@travelzoo.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/439508/5205247/Travelzoo_TZOO_Logo_v3.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/travelzoo-auf-platz-1-fur-reise-deals-in-wirtschaftswoche-studie-302395722.htmlOriginal-Content von: Travelzoo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102257/5986209