Frankfurt am Main, 07. März 2025 - CLINUVEL Pharmaceuticals Ltd. (ASX: CUV - ADR Level1: CLVLY - Börse Frankfurt/M: UR9 - ISIN: AU000000CUV3) setzt seinen beeindruckenden Wachstumskurs fort und meldet für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 erneut Rekordzahlen.

Das Unternehmen übertrifft mit einer Umsatzsteigerung von +21,1 % auf AU$ 43,3 Mio. nicht nur die Markterwartungen, sondern bestätigt auch die starke operative Performance seiner innovativen Geschäftsstrategie. Der Gewinn pro Aktie (EPS) legte um +27,4 % auf 28,1 Cents zu, während die Barreserven auf AU$ 198,2 Mio. (+7,8 %) weiter ausgebaut wurden.



Dr. Philippe Wolgen - Der Architekt von CLINUVELs nachhaltigem Erfolg

Diese Entwicklung zeigt die starke operative Leistung und das nachhaltige Wachstumspotenzial des Unternehmens. Die Strategie von CEO Dr. Philippe Wolgen hat CLINUVEL über die vergangenen zwei Jahrzehnte hinweg von einem spezialisierten Biotech-Unternehmen zu einem profitablen, global agierenden Marktführer mit einem einzigartigen Geschäftsmodell gemacht.

Unter seiner Führung wurde SCENESSE® erfolgreich entwickelt, zugelassen und weltweit vermarktet, während das Unternehmen parallel neue Geschäftsfelder wie "PhotoCosmetics" erschlossen hat. Diese konsequente Umsetzung einer klar definierten Strategie hat CLINUVEL auf einen kontinuierlichen Wachstumskurs gebracht - sowohl in der Pharmasparte als auch im Bereich innovativer Lichtschutzprodukte.

Ein Wechsel in der Unternehmensführung wäre angesichts der ambitionierten Wachstumsstrategie kontraproduktiv. Dr. Wolgen ist mit seiner tiefgehenden Expertise, seinem strategischen Weitblick und seiner nachweislichen Erfolgsbilanz der richtige Mann an der Spitze von CLINUVEL.

Seine langfristige Vision ist entscheidend für die nächste Wachstumsphase, insbesondere in folgenden Schlüsselbereichen:



1. Vitiligo-Therapie: Fortschreitende Entwicklung von SCENESSE® für Vitiligo mit Blick auf eine mögliche Zulassung bis 2028

2. Expansion in Nordamerika: Aufbau von 120 spezialisierten Behandlungszentren für EPP- und Vitiligo-Patienten

3. Neue Produktlinien: Einführung innovativer nicht-pharmazeutischer Lösungen wie CYACÊLLE Radiant im Spätjahr 2025

Die nächsten Jahre werden maßgeblich von strategischer Weitsicht und entschlossenem Handeln geprägt sein - zwei Eigenschaften, die Dr. Wolgen bereits bewiesen hat und die für CLINUVELs fortlaufenden Erfolg unverzichtbar sind.



Finanzielle Highlights H1/FY25: Gesamteinnahmen: AU$ 43,3 Mio. (+21,1 % YoY)

AU$ 43,3 Mio. (+21,1 % YoY) Kommerzielle Umsätze: AU$ 32,6 Mio. (+9,2 %)

AU$ 32,6 Mio. (+9,2 %) SCENESSE®-Einnahmen im Rahmen des Special Access Scheme: AU$ 3,0 Mio. (+25 %)

AU$ 3,0 Mio. (+25 %) Nettoergebnis: AU$ 14,1 Mio. (+28,7 %)

AU$ 14,1 Mio. (+28,7 %) Barreserven: AU$ 198,2 Mio. (+7,8 %) Ein wesentlicher Treiber für das zukünftige Wachstum ist der konsequente Ausbau des Netzwerks spezialisierter Behandlungszentren in Nordamerika, das bis Ende 2025 auf 120 Standorte erweitert werden soll.





