Im Februar lagen die Marktwerte an der Strombörse für Wind und Solar auf einem sehr ähnlichen Niveau. Erstmals seit zwei Jahren gab es keine negativen Preisstunden in einem Monat. Im Februar ist der Marktwert Solar leicht von 11,511 auf 11,099 Cent pro Kilowattstunde gesunken. Er lag damit unter den Marktwerten für Wind an Land mit 11,591 Cent pro Kilowattstunde und Wind auf See mit 11,741 Cent pro Kilowattstunde. Beide Werte erhöhten sich deutlich gegenüber dem Januar. Auch der durchschnittliche Spotmarktpreis stieg im Monatsvergleich von 11,414 auf 12,852 Cent pro Kilowattstunde an. Alle Daten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...