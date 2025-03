Köln (ots) -- Erhältlich ab KW11- Dyson Supersonic Nural Haartrockner für 499 EUR UVP, Dyson Airwrap i.d. Multi-Haarstyler und -trockner für 569 EUR UVP und Dyson Airstrait Haarglätter für 499 EUR UVP in Dyson Stores, auf dyson.de und bei ausgewählten Händlern- Bildmaterial verfügbar hier (https://drive.google.com/drive/folders/1Z_gRsfm7h60op4s464UHb7JPZskTzx_B?usp=drive_link)Inspiriert von den faszinierenden Kontrasten des violetten Jaspis Edelsteins, haben Dysons Ingenieur*innen für Farben, Materialien und Oberflächen (CMF) die neue, limitierte Farbvariante "Jasper Plum" entworfen. Das Ergebnis ist eine elegante, dreifarbige Palette mit einem tiefen Pflaumenrot als Hauptfarbe, kombiniert mit satten Violetttönen und leuchtenden Blush-Pink-Akzenten.Amelia Ayerst, CMF Design Managerin bei Dyson, erklärt: "Die visuellen und haptischen Eigenschaften der Produkte, die wir täglich verwenden, beeinflussen unser Erlebnis. Unser Ziel ist es, Alltagsgegenstände in etwas zu verwandeln, das langfristig Freude bereitet."Violetter Jaspis steht für Selbstvertrauen, Selbstentdeckung und persönliches Wachstum - Werte, die auch Dysons Ingenieur*innen bei der Entwicklung ihrer Styling-Tools verfolgen: Schönheit von innen heraus betonen, das Selbstbewusstsein stärken, individuellen Stil ausdrücken und gleichzeitig die Haargesundheit bewahren.Dysons Styling-Technologien sind für eine schnelle, leistungsstarke und effiziente Performance entwickelt - mit dem Bewusstsein, dass es im hektischen Alltag oft eine Herausforderung ist, Zeit für sich selbst zu nehmen. Doch Haare sind mehr als nur ein Teil des Stylings - sie sind Ausdruck der eigenen Persönlichkeit. Bewusste, kleine Selfcare-Momente - sei es eine entspannte Styling-Routine, ein Spaziergang mit den Liebsten oder der Genuss des morgendlichen Kaffees - sind einfach, aber wirkungsvoll, um neue Energie zu tanken und das Wohlbefinden zu steigern.Ein besonderes Geschenk für besondere FrauenPassend zum Internationalen Frauentag und Muttertag feiert Dyson die Stärke, Kraft und Individualität der Frauen in unserem Leben - Eigenschaften, die durch den seltenen violetten Jaspis symbolisiert werden. Die neue Farbe könnte daher das perfekte Geschenk sein.Dyson lädt dazu ein, die eigene Selfcare-Routine unter dem Hashtag SmallPowerfulMoment zu teilen und sich bewusst Zeit für sich selbst zu nehmen.Die Farbe Jasper Plum ist erhältlich für:- Dyson Airwrap i.d. Multi-Styler und Haartrockner- Dyson Supersonic Nural Haartrockner- Dyson Airstrait HaarglätterOptimiere deine Styling-Routine, indem du die neuen Dyson Styling-Tools in Jasper Plum zusammen mit den Dyson Chitosan Styling-Produkten verwendest, die in einzigartigen Violett- und Rosatönen verpackt sind - für eine stilvolle Ergänzung auf dem Schminktisch.Dank der innovativen Triodetic Technologie erzielen sie langanhaltende, glatte und glänzende Stylings - ganz ohne Frizz, ohne Verkleben und ohne die Trockenheit herkömmlicher Styling-Produkte.Die neue Range entdeckenDyson Airwrap i.d.Multi-Haartyler und -trocknerDer Dyson Airwrap i.d. hebt das Styling auf ein neues Level: Dank Bluetooth®-Technologie können Nutzer*innen ihr Haarprofil personalisieren und Locken mit nur einem Knopfdruck individuell kreieren. Neu dabei sind zwei Aufsätze: Während der konische Airwrap Lockenaufsatz für definierte, engere Locken sorgt, bringt der Wellen und Locken Diffusor gewelltes Haar noch besser zur Geltung. Optimiertes Styling - individuell abgestimmt und noch einfacher in der Anwendung. Der Aiwrap i.d. ist in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich, die für unterschiedliche Haartypen und Stylinganforderungen geeignet sind.Der Dyson Airwrap i.d.Multi-Haartyler und -trockner in Jasper Plum ist für 569 EUR UVP erhältlich - in Dyson Stores und auf dyson.de.Dyson Supersonic Nural HaartrocknerDysons intelligentester Haartrockner mit Nural Sensortechnologie misst den Abstand zwischen Gerät und Kopfhaut, um eine gleichmäßige Temperatur zu gewährleisten. So wird die Gesundheit der Kopfhaut geschützt und der natürliche Glanz des Haares verstärkt. Zusätzlich verfügt er über eine innovative Aufsatz-Erkennungstechnologie, die das Styling erleichtert, indem sie sich die zuletzt verwendeten Einstellungen für jeden Aufsatz merkt.Der Dyson Supersonic Nural Haartrockner in Jasper Plum ist für 499 EUR UVP erhältlich - in Dyson Stores und auf dyson.de.Dyson Airstrait HaarglätterDer Dyson Airstrait Haarglätter glättet und trocknet das Haar in einem Schritt - nur mit Luft. Durch den Verzicht auf Heizplatten werden sowohl Hitzeschäden als auch mechanische Belastungen reduziert. Das Gerät eignet sich für verschiedene Haartypen und kreiert natürliche, glatte Styles mit Fülle und Bewegung, während die Gesundheit des Haares erhalten bleibt. Das Ergebnis: starkes Haar mit einem natürlichen Look.Der Dyson Airstrait Haarglätter in Jasper Plum ist für 499 EUR UVP erhältlich - in Dyson Stores und auf dyson.de.Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte:Dyson Press Officedyson-press@osk.deOriginal-Content von: Dyson GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17136/5986232