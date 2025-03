Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Freitag nach zunächst schwachem Beginn komfortabel im Plus abgeschlossen. Dabei stiess der Leitindex SMI erst in der letzten Handelsstunde so richtig in die Gewinnzone vor. In dem von grosser Unsicherheit geprägten Marktumfeld waren kurz vor dem Wochenende vor allem als sicher geltende, defensive Werte zugekauft. Insgesamt blicken die Anlegerinnen und Anleger auf eine bewegte Börsenwoche zurück, ...

