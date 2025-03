Die PayPal-Aktie verzeichnete am Freitag erhebliche Kursverluste im XETRA-Handel. Nach einem Eröffnungskurs von 63,43 EUR am Morgen rutschte das Papier im Tagesverlauf weiter ab. Am Nachmittag notierte die Aktie bei 63,31 EUR, was einem Minus von 0,9 Prozent entsprach. Im Tagestief wurden sogar nur 62,43 EUR erreicht. Das Handelsvolumen belief sich auf 20.580 gehandelte Aktien. Besonders bemerkenswert ist der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Hoch: Mit dem aktuellen Kurs liegt die PayPal-Aktie rund 31 Prozent unter ihrem Jahreshöchststand von 91,14 EUR, der am 4. Februar 2025 erreicht wurde. Zum 52-Wochen-Tief von 52,44 EUR vom 27. Juli 2024 besteht derzeit ein Abstand von etwa 17 Prozent. Die negative Kursentwicklung steht im Kontext einer allgemeinen Marktschwäche, die sich auch in den amerikanischen Indizes widerspiegelt. Sowohl der NASDAQ 100 als auch der S&P 500, in dem PayPal gelistet ist, verzeichneten am Freitag Verluste.

Quartalszahlen zeigen gemischte Signale

Die jüngsten Finanzergebnisse von PayPal, die am 4. Februar 2025 veröffentlicht wurden, zeigen ein differenziertes Bild. Für das am 31. Dezember 2024 abgeschlossene Quartal konnte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,12 USD ausweisen, was allerdings einen Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert von 1,30 USD darstellt. Positiv entwickelte sich hingegen der Umsatz, der mit 8,33 Milliarden USD um 3,70 Prozent über dem Vorjahreswert von 8,03 Milliarden USD lag. Für das Gesamtjahr 2025 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 5,04 USD je Aktie. Die nächsten Quartalsergebnisse für das erste Quartal 2025 werden voraussichtlich am 30. April 2025 veröffentlicht. Eine Dividendenzahlung ist für PayPal-Aktionäre derzeit nicht vorgesehen.

