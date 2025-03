NEW YORK (dpa-AFX) - Bei den Anlegern von Tesla ist die Euphorie über die enge Bande zwischen Unternehmenschef Elon Musk und dem neuen US-Präsidenten Donald Trump endgültig verflogen. Die Aktien des Elektroautobauers büßten am Freitag bis zu 4,8 Prozent auf 250,73 US-Dollar ein. Damit waren alle Gewinne seit der Wahl von Trump Anfang November letzten Jahres aufgezehrt.

Dieser Umstand ist auch aus charttechnischer Sicht bemerkenswert. Denn die Tesla-Anleger hatten am 6. November die Wahl Trumps derart enthusiastisch gefeiert, dass der Aktienkurs stark angesprungen war und eine im Kerzenchart ersichtliche Kurslücke nach oben gerissen hatte. Dies erfolge zudem bei sehr hohem Handelsvolumen, was ein Zeichen für die Stärke dieses technischen Signals ist.

In den folgenden Wochen kletterten die Papiere bis zu einem Rekordhoch bei 488,54 Dollar Mitte Dezember, bevor die Stimmung kippte und die aktuelle Talfahrt begann. Diese hing auch mit der Unsicherheit um die Zollpolitik von Trump zusammen, unter der vor allen konjunktursensible Technologiewerte wie Tesla leiden.

Dass nun die deutliche Kurslücke vom November geschlossen wurde, wird von Charttechnikern als wichtige Wegmarke gesehen. Es bedeutet im Falle von Tesla, dass der Aufwärtstrend seit April 2024 bestätigt werden kann, falls sich das aktuelle Kursniveau als Unterstützung erweisen sollte.

Dafür spricht, dass einigen Chartexperten zufolge die Aktien von Tesla nach dem deutlichen Rutsch vom Rekordhoch mittlerweile überverkauft sind. Das heißt, auf dem aktuell niedrigen Niveau sind immer weniger Anleger bereit, jetzt noch ihre Anteile zu veräußern. Lieber warten sie auf wieder steigende Kurse.

Aus fundamentaler Sicht bestimmte zuletzt vor allem das Agieren von Musk an der Seite von Donald Trump das Nachrichtengeschehen. Trump hat eine massive Senkung der Staatsausgaben angekündigt und Musk damit beauftragt, dieses Vorhaben umzusetzen. Jetzt treibt der schwerreiche Unternehmer mit dem ans Weiße Haus angeschlossenen Department of Government Efficiency (Doge) den Umbau des Staatsapparats samt Massenentlassungen voran. Trump räumte Musk dafür offenbar weitreichende Befugnisse für Maßnahmen ein, deren Rechtmäßigkeit ungeklärt ist.

Entsprechend groß ist der Widerstand gegen das Agieren Musks. Denn der Autokauf wird jetzt auch zur politischen Abwägung. Zuletzt enttäuschten bereits einige Absatzzahlen.

Es gibt zudem neueren Anzeichen dafür, dass Tesla seine dominante Position in Europa und China verliert. So drängen chinesische Anbieter von Elektroautos derzeit mit günstigen Fahrzeugen massiv in den Markt. Einige Anleger sind auch besorgt, dass Musks Ausflug in die Politik eine Ablenkung von seiner Arbeit als Vorstandsvorsitzenden des Elektroauto-Riesen geworden ist.

"Die Wette, dass die Tesla-Aktien wegen des politischen Engagements von Musk in die Höhe schießen, ist bisher nicht aufgegangen", schrieb Adam Sarhan, Gründer von 50 Park Investments. "Investoren, die anfangs massive Vorteile von Musks politischem Engagement erwarteten, haben sich zu sehr aufgeregt, und jetzt setzen sich kühlere Köpfe durch."/la/ngu