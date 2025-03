EQS-Ad-hoc: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Gewinnwarnung

Brockhaus Technologies AG: Vorläufige Umsatzerlöse 2024 bei € 205 Mio. (+10% ggü. 2023, -7% ggü. Prognose) und bereinigtes EBITDA bei € 66 Mio. (+7% ggü. 2023, -17% ggü. Prognose) Frankfurt am Main, 7. März 2025 Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, "Brockhaus Technologies") hat im Geschäftsjahr 2024 gemäß vorläufiger Zahlen Umsatzerlöse von € 205 Mio. erzielt, was einem rein organischen Wachstum von +10% gegenüber dem Vorjahr entspricht (2023: € 187 Mio.). Das bereinigte EBITDA stieg um +7% auf € 66 Mio. und entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 32,4% (2023: € 62 Mio.; 33,3% Marge). Sowohl die erzielten Umsatzerlöse als auch das bereinigte EBITDA liegen unterhalb der im März 2024 für das Geschäftsjahr 2024 kommunizierten Prognosespannen von € 220 Mio. bis € 240 Mio. für die Umsatzerlöse und € 80 Mio. bis € 90 Mio. für das bereinigte EBITDA. Ein wesentlicher Treiber waren im vierten Quartal aufgetretene und inzwischen gelöste Anlaufschwierigkeiten der neu gegründeten Gebrauchtrad-Plattform Bike2Future und damit verbunden geringer als erwartet ausgefallene Umsatzerlöse aus der Verwertung von zuvor verleasten Fahrrädern und E-Bikes im Rückläufergeschäft des Segments HR Benefit & Mobility Platform (Bikeleasing und Probonio). Darüber hinaus führten u.a. kundenseitig verschobene Auslieferungen bei IHSE zu einem unterplanmäßigen Umsatz und Ergebnis im vierten Quartal. Trotz der wirtschaftlich herausfordernden Situation rechnet BKHT für das Geschäftsjahr 2025 weiterhin mit einer Fortsetzung des organischen Umsatzwachstums bei einer hohen Profitabilität. Vor dem Hintergrund der vorläufigen Ertragskennzahlen für 2024, halten wir jedoch nicht mehr an unserem Mittelfristausblick für das Geschäftsjahr 2025 aus dem Juni 2023 fest. Eine konkrete Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wird wie üblich Ende März 2025 im Rahmen des Geschäftsberichts veröffentlicht. Die in dieser Mitteilung genannten Finanzkennzahlen sind vorläufig und ungeprüft. Der Geschäftsbericht 2024 wird am Freitag, den 28. März 2025 veröffentlicht. Der Earnings Call für das Geschäftsjahr 2024 ist für den gleichen Tag um 16:00 Uhr CET angesetzt. Die Einwahldaten für den Call werden zeitnah auf unserer Website www.brockhaus-technologies.com im Bereich Investor Relations zur Verfügung gestellt. Kontakt: Brockhaus Technologies - Florian Peter Phone: +49 69 20 43 40 90 Fax: +49 69 20 43 40 971 E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com



