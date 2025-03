In den vergangenen Jahren waren es vor allem die US-Tech-Konzerne, welche an der Börse den Ton angaben. Die fulminante Rallye von Nvidia war dabei nur die Spitze des Eisbergs. Immer neue KI-Fantasien beflügelten die Stimmung unter den Börsianern, welche dadurch auch über manche Krise großzügig hinwegsehen konnten. Doch das Wachstumstempo scheint an immer mehr Stellen nachzulassen.Anzeige:Schwer unter Druck gesetzt wurden Halbleiter-Aktien am Donnerstag von Marvell (US5738741041), wo maue Zahlen die Bullen in die Flucht trieben. Zwar konnten die ...

