So viele Tränen und Emotionen, berührende Bilder, harte Selbstkritik und nach 25 Jahren in der DEL wieder der sportliche Abstieg: die Düsseldorfer EG hat zwar gegen Wolfsburg mit einem 3:0 zumindest im letzten Spiel alles für den Klassenerhalt getan, aber weil Augsburg in Iserlohn mit 3:2 gewinnt, schließt die DEG die Hauptrunde wegen des schlechteren Torverhältnisses als Letzter ab. Ob's dabei bleibt, hängt vom DEL2-Meister ab. "Ich denke, wir haben es selber verkackt. So viele Punkte, wie wir diese Saison in den letzten Sekunden haben liegen lassen - und jetzt auch das Spiel in Augsburg. Wir sind einfach selbst schuld. Es tut mir einfach leid für die Fans hier. Die haben heute alles abgerissen. Wir konnten über 52 Spieltage nicht gescheit Eishockey spielen", erklärt Alex Blank unter Tränen. DEG-Sportdirektor Niki Mondt räumt Fehler ein: "Ich sehe schon die Verantwortung bei der Mannschaft, die auf dem Eis steht und die habe ich zusammengekauft. Deswegen bin ich schon dafür verantwortlich." Deswegen bin ich schon dafür verantwortlich."Jubel und große Erleichterung bei den Augsburgern - im 3. Jahr wieder den Abstieg unter großem Zittern verhindert. "Die Jungs haben einen Weg gefunden. Sie sind aufgestanden und haben eine 6-Punkte-Woche geschafft, was uns die ganze Saison sehr selten gelungen ist. Ich bin einfach überglücklich, stolz und erleichtert", freute sich Trainer Larry Mitchell.Auch bei den Frankfurter Löwen darf kurz gefeiert werden: 4:0 in Nürnberg, Einzug in die 1.Playoff-Runde noch geschafft! Am Sonntag wartet Straubing - ab 16.15 Uhr live bei MagentaSport. Tom Rowe, Trainer der Löwen Frankfurt: "Ich habe die größte Anerkennung für meine Jungs. Sie haben es in den 60 Minuten sehr business-mäßig heruntergespielt und das in einer schwierigen Konstellation. Es war ein großartiges Spiel."Schwenningen schafft, nach einem 4:0 beim Hauptrunden-Meister Ingolstadt, ebenfalls den Einzug in die 1. Playoff-Runde: am Sonntag ab 18.45 Uhr müssen die Wild Wings nach Nürnberg. Der Modus in der 1.Playoff-Runde: Best of 3 - am Dienstag stehen die Rückspiele an.Erstaunlich: Mannheim und Berlin schenken sich im 52. Spiel der Hauptrunde gar nichts! Die Eisbären siegen mit 5:4 im Shootout.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips aus der PENNY DEL vom letzten Hauptrunden-Spieltag. Weiter geht es mit Eishockey bei MagentaSport am Montag, ab 16.15 Uhr mit den DEL-Playoffs mit Straubing gegen Frankfurt, ab 18.45 Uhr folgt Nürnberg gegen Schwenningen. Düsseldorfer EG - Grizzlys Wolfsburg 3:0Schock und Fassungslosigkeit! Nach 1955 und 1998 ist die DEG zum dritten Mal aus der DEL sportlich abgestiegen - trotz des Sieges gegen die Grizzlys. Aber auch die Wolfsburger verlassen das Rheinland schwer geknickt. Nichts ist es geworden mit Platz 10, der stattdessen an die Löwen geht. Das Team von Mike Stewart beendet die Saison auf Rang 11. Alex Blank, Spieler Düsseldorf: "Mir fehlen die Worte. Wir haben am letzten Spieltag einen Kampf abgegeben, haben 3:0 gewonnen. Iserlohn konnte uns leider nicht helfen. Ich denke, wir haben es selber verkackt. So viele Punkte, wie wir diese Saison in den letzten Sekunden haben liegen lassen - und jetzt auch das Spiel in Augsburg. Wir sind einfach selbst schuld. Es tut mir einfach leid für die Fans hier. Die haben heute abgerissen. Wir konnten über 52 Spieltage nicht gescheit Eishockey spielen." Niki Mondt, Sportdirektor Düsseldorf: "Wir haben zu schlecht gespielt und zu wenig Punkte geholt. Wer nach 52 Spielen Letzter ist und 51 Punkte hat, braucht sich nicht zu beschweren. Natürlich kann man sagen, dass es auch Augsburg oder Iserlohn hätte erwischen können. Wir hatten einen schwierigen Start. Ich glaube, dass wir am Anfang nicht die Qualität in der Mannschaft hatten, um weiter oben zu spielen, uns aber eigentlich mit den Nachverpflichtungen auf einem Weg gesehen, der in die richtige Richtung ging. Wir haben dann auch über den Jahreswechsel und über den Januar ordentlich gespielt und gut gepunktet. Wir haben uns nie zurückgelehnt, wir haben uns nie sicher gefühlt, auch als wir 7 Punkte vor waren. Nach der Februarpause haben wir nicht mehr in den Tritt gefunden, schlecht gespielt und zu wenig gepunktet."...was er als sportlich Verantwortlicher anders hätte machen können: "Ich sehe schon die Verantwortung bei der Mannschaft, die auf dem Eis steht und die habe ich zusammengekauft. Deswegen bin ich schon dafür verantwortlich. Gerade nach der Phase nach dem Jahreswechsel, wo wir im Januar gut gespielt haben, hatten wir schon den Eindruck, dass wir die Kurve bekommen haben und uns da vom Tabellenende entfernen können." Iserlohn Roosters - Augsburger Panther 2:3Von zutiefst betrübt zu Mini-Ekstas binnen einer Woche! Augsburg hält die Klasse! Im 2. Drittel erzielte Christian Hanke den Treffer, der sich als siegbringend herausstellen sollte. Damit sind die Panthers auf Platz 13 gerettet. Iserlohn war das bereits dem 4:3 über Schwenningen durch und beendet die Saison auf Rang 12.Larry Mitchell, Trainer und Sportdirektor Augsburg: "Ich bin einfach unheimlich stolz auf die Jungs. Wir wussten seit Wochen, dass es wahrscheinlich auf diese letzten beiden Spiele ankommt. Dann hätten wir uns gegen Köln sicher leichter tun können. Das war ein herber Rückschlag. Aber die Jungs haben einen Weg gefunden. Sie sind aufgestanden und haben eine 6-Punkte-Woche geschafft, was uns die ganze Saison sehr selten gelungen ist. Ich bin einfach überglücklich, stolz und erleichtert." Strauss Mann, Torhüter Augsburg: "Oh mein Gott! Es fühlt sich an, als hätten wir seit Dezember dafür gekämpft! Es gab viel Druck und hohe Erwartungen von unserer Stadt und unseren Fans. Wir sind so erleichtert, in den Sommer zu gehen und uns über etwas gut zu fühlen, der Stadt etwas zurückzugeben. Das fühlt sich gut an." Maximilian Renner, Spieler Augsburg: "Jetzt ist ein großer Stein vom Herzen gefallen. Unglaublich! Mit ein bisschen Glück haben wir das Spiel gewonnen. Somit bleiben wir zum Glück in der Liga." ERC Ingolstadt - Schwenninger Wild Wings 0:4Schwenningen düpiert den Hauptrundensieger und sichert sich auf beeindruckende Weise die Qualifikation für die 1. Playoff-Runde. Tyson Spink überragt beim Auswärtssieg mit einem Doppelpack im Schlussdrittel. Mit einer starken Vorstellung und dem 9. Platz stimmen sich die Wild Wings auf das Playoff-Duell gegen Nürnberg ein. Der ERC muss noch auf seinen Gegner in den Playoff-Viertelfinals warten, er wird in jedem Fall ein anderes Gesicht zeigen müssen.Tim Regan, Sportdirektor des ERC Ingolstadt: "Wir wussten, dass Schwenningen es unbedingt in die Top 10 schaffen wollte. Sie haben sehr gut gespielt. Respekt! Nichtsdestotrotz haben wir eine sehr gute Saison gehabt in der Hauptrunde. Ab jetzt geht es wirklich los." Steve Walker, Trainer Schwenninger Wild Wings: "Ingolstadt ist eines der besten Teams der Liga. Sie sind so gut mit dem Puck. Es ist viel Arbeit, gegen sie zu verteidigen, aber unsere Jungs haben sich aufgeopfert. Wir haben das Momentum gehabt und mit einer Führung im Rücken ist es dann viel einfacher. Es war ein großer Schritt für uns." Nürnberg Ice Tigers - Löwen Frankfurt 0:4Im 1. Drittel überrollen die Löwen die Ice Tigers mit 3 Toren. Mit einem Doppelpack inklusive Traumtor wird Carter Rowney zum Frankfurter Sieggarant. Die Löwen können den Ausrutscher der Grizzlys Wolfsburg ausnutzen und springen am letzten Spieltag noch in die Playoff-Ränge. Als Zehnter bekommt es Frankfurt in den Play-offs mit Straubing zu tun, Nürnberg spielt als Achter gegen Schwenningen. Frankfurter Traumtor zur 3:0-Führung! Mit dem Rücken zum Tor netzt Carter Rowney den Puck durch die Beine ein. Stefan Ustorf, Sportdirektor der Nürnberger Ice Tigers: "Es war eine sehr enttäuschende Leistung. Aber es ist vorbei. Jetzt müssen wir uns davon erholen und auf Sonntag konzentrieren." Tom Rowe, Trainer der Löwen Frankfurt: "Ich habe die größte Anerkennung für meine Jungs. Sie haben es in den 60 Minuten sehr business-mäßig heruntergespielt und das in einer schwierigen Konstellation. Es war ein großartiges Spiel." Daniel Pfaffengut, Löwen Frankfurt, über die Qualifikation für die Play-offs: "Ob es zu Recht oder Unrecht ist: Jetzt beginnt eine neue Jahreszeit für uns, eine neue Saison. Da fangen wir wieder bei Null an." Adler Mannheim - Eisbären Berlin 4:5 (SO)In einer hart umkämpften Partie gleichen die Eisbären 23 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit aus und sichern sich im Shootout den Extrapunkt. Das Berliner Duo Ty Ronning und Leo Pföderl knackt jeweils die historische 70-Punkte-Marke erstmals, seitdem der heutige DEG-Coach Reinprecht und Courchaine sie in der Saison 2013/14 erreichten. Mit 72 Punkten führt Ronning die diesjährige Scorerliste an, Pföderl folgt mit 71 Punkten. Die Adler Mannheim sichern sich als Vierter trotz der Niederlage das Heimrecht gegen den EHC Red Bull München in den Playoff-Viertelfinals. Straubing Tigers - EHC Red Bull München 6:39-Tore-Spekatekel! Durch die Derby-Niederlage verlieren die Münchner das Heimrecht in den Playoff-Viertelfinals an die Adler Mannheim. Die Straubing Tigers behaupten den 7. Platz und empfangen in der 1. Runde der Play-offs somit die Löwen Frankfurt. 