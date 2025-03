Die Netlist Aktie verzeichnete am 8. März 2025 einen bemerkenswerten Aufschwung und notierte bei 0,9864 USD, was einem Anstieg von 22,99 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Dieser deutliche Kursgewinn erfolgt nach einem schwierigen Handelstag am 6. März, als die Aktie des Speichertechnologie-Unternehmens noch einen Rückgang von 3,14 Prozent hinnehmen musste und bei 0,802 USD schloss. Die jüngste Kursentwicklung setzt einen positiven Monatstrend fort, bei dem die Aktie insgesamt um 54,13 Prozent zulegen konnte.

Erholung nach schwierigem Jahr

Trotz des aktuellen Aufschwungs liegt die Netlist Aktie im Jahresvergleich immer noch 36,57 Prozent im Minus. Mit einer Marktkapitalisierung von 246,8 Millionen Euro und 271,8 Millionen ausstehenden Aktien notiert der Titel derzeit 36,13 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch weiterhin deutlich unter seinem 52-Wochen-Hoch.

