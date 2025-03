Die Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens Fate Therapeutics verzeichnete am 8. März 2025 einen weiteren Rückgang um 2,88% auf 1,01 USD. Dieser Abwärtstrend fügt sich in die negative Entwicklung der vergangenen Wochen ein, in denen die Aktie bereits über 10% an Wert verloren hat. Besonders besorgniserregend war der drastische Kurssturz von 11,16% am 4. März. Gleichzeitig haben mehrere Analysehäuser ihre Einschätzungen nach unten korrigiert: Jefferies senkte das Kursziel von 10 auf 8 US-Dollar, hält jedoch an der Kaufempfehlung fest, während Stifel das Ziel von 5 auf nur noch 3 US-Dollar reduzierte und eine Halteempfehlung ausspricht.

Anstehende Investorenkonferenzen

In der kommenden Woche steht Fate Therapeutics im Fokus des Anlegerinteresses bei zwei wichtigen Branchenveranstaltungen: Am 11. März wird das Unternehmen an der Barclays Global Healthcare Conference teilnehmen und einen Tag später bei der Leerink Partners Global Healthcare Conference vertreten sein. Investoren erhoffen sich dort neue Einblicke zur Unternehmensstrategie und den laufenden klinischen Programmen im Bereich der zellulären Immuntherapien.

