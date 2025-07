Mercedes-Benz und PowerX haben im Rahmen ihrer Partnerschaft den ersten Mercedes-Benz Charging Hub in Japan eröffnet. Der Batterie-gepufferte Standort in der Stadt Chiba verfügt über zwei Schnellladepunkte. Bis Ende 2026 sollen landesweit insgesamt 100 HPC-Ladepunkte an 25 Standorten entstehen. Der erste Standort wurde mit dem "PowerX Hypercharger"-System ausgestattet. Statt der eigenen kommen erstmals eigens entwickelte Mercedes-Benz-Ladestationen ...

