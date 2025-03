Die Napco Security Technologies verzeichnet weiterhin positive Entwicklungen an der Börse. Nach einem Kursanstieg von 2,01% am 6. März 2025 setzte sich der Aufwärtstrend fort, sodass die Aktie am 8. März bei 25,74 USD notierte - ein Plus von 3,33% gegenüber dem Vortag. Im Monatsvergleich konnte das Wertpapier des Sicherheitstechnik-Unternehmens um 5,88% zulegen. Diese positive Entwicklung steht im Kontrast zur Jahresperformance, die mit -37,98% deutlich im Minus liegt. Dennoch notiert die Aktie aktuell 10,76% über ihrem 52-Wochen-Tief.

Anstehende Dividende und Termine

Für den 12. März 2025 steht ein wichtiger Termin im Finanzkalender von Napco Security Technologies an: das "Détachement de". Zuvor hatte das Unternehmen am 12. Dezember 2024 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,12 USD ausgeschüttet. Mit einer Marktkapitalisierung von 843,8 Millionen Euro bleibt der Anbieter von elektronischen Sicherheitsprodukten ein bedeutender Akteur in seiner Branche.

