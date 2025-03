Die Hawkins Aktie verzeichnete am gestrigen Handelstag einen bemerkenswerten Zuwachs von 2,26 Prozent und notiert aktuell bei 103,93 USD (Stand: 08. März 2025). Dieser positive Trend setzt sich damit fort, nachdem die Aktie bereits am 4. März einen Anstieg von 0,52 Prozent verbuchen konnte. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 2,0 Milliarden Euro zeigt sich der Chemikalien-Hersteller aus Minneapolis in einer robusten Verfassung. Besonders hervorzuheben ist die jüngste vierteljährliche Dividendenzahlung von 0,18 USD, die Mitte Februar 2025 ausgeschüttet wurde.

Kennzahlen im Überblick

Trotz der positiven Kursentwicklung am aktuellen Handelstag steht auf Monatssicht ein leichter Rückgang von 0,52 Prozent zu Buche. Langfristig betrachtet präsentiert sich das Unternehmen jedoch solide: Im Jahresvergleich konnte die Aktie um 46,38 Prozent zulegen. Mit dem aktuellen Kurs liegt der Wert 33,66 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch noch 36,53 Prozent unter seinem Jahreshöchststand.

