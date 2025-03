Die Carnival-Aktie setzt ihren negativen Trend unvermindert fort und verzeichnete am 7. März 2025 einen weiteren Rückgang um 1,42% auf 17,41 EUR. Innerhalb der vergangenen Woche hat das Papier des Kreuzfahrtunternehmens erhebliche Verluste erlitten - allein am 7. März fiel der Kurs um 4,08% auf 18,63 EUR, nachdem er am Vortag bereits um 3,27% auf 19,99 EUR gesunken war. Die anhaltende Talfahrt spiegelt sich auch in der Monatsbetrachtung wider, bei der die Aktie mittlerweile einen Verlust von 15,30% verbucht.

Marktperspektive bei gedämpfter Stimmung

Der Kreuzfahrtkonzern, der mit seiner Flotte von 101 Schiffen zu den führenden internationalen Reiseveranstaltern zählt, steht derzeit an der Börse unter erheblichem Druck. Trotz der positiven Jahresentwicklung mit einem Plus von 31,63% liegt der aktuelle Kurs mit 44,13% deutlich unter seinem 52-Wochen-Hoch. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,5 Milliarden Euro bleibt die Situation für Anleger angespannt, während sich die Ratlosigkeit am Markt weiter ausbreitet.

