Hamburg - Am 25. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der Hamburger SV daheim gegen Fortuna Düsseldorf mit 4:1 gewonnen.Die Rothosen erwischten den perfekten Start: Reis bediente am Strafraumrand Muheim und der drosch das Leder in der siebten Minute mit ordentlich Schmackes in den rechten Winkel - Traumtor.In der zehnten Minute ließ Selke das mögliche 2:0 liegen, nach Dompé-Flanke köpfte der Ex-Bremer knapp drüber. Stattdessen bestrafte Kownacki die schläfrige HSV-Abwehr: In der 18. Minute wurde der Pole mit einem Heber von Kwarteng bedient und behielt allein vor Heuer Fernandes die Nerven.In der 29. Minute agierte das Heimteam erneut zu nachlässig in der Chancenverwertung: Nach einigem Gestocher im Strafraum durfte am Ende Sahiti aus zehn Metern abziehen und zielte zu hoch. Anschließend hielt Kastenmeier seine Farben im Spiel: In der 38. Minute hielt der Schlussmann gegen Karabec, in der 39. Minute entschärfte er den Kopfball von Reis.Doch auch der bestens aufgelegte Torwart konnte die erneute HSV-Führung nicht verhindern: In der 40. Minute nickte Selke eine Dompé-Ecke zum hochverdienten 2:1 ein. Damit ging es auch in die Pause.Und auch im zweiten Durchgang dauerte der Sturmlauf der Hanseaten an. In der 56. Minute rettete Kastenmeier per Fuß gegen den Abschluss von Mikelbrencis. Das rächte sich fast im Anschluss in der 57. Minute, doch Johannessons Versuch von der Mittellinie gegen den zu weit aufgerückten Heuer Fernandes rauschte knapp rechts vorbei.Die Thioune-Elf war nun wieder besser drin: In der 61. Minute schuss Pejcinovic haarscharf links vorbei, nachdem er mustergültig von Zimmermann bedient worden war. Karabec machte den Hoffnungen der Gäste in der 66. Minute aber einen Strich durch die Rechnung, vom Strafraumrand traf er zwar nur den Pfosten, von Kastenmeiers Rücken prallte das Runde aber doch ins Eckige.Damit war den NRW-Hauptstädtern der Stöpsel gezogen, die Polzin-Truppe ging in den Verwaltungsmodus über. Die Hanseaten legten in der vierten Minute der Nachspielzeit aber gar noch einen nach, der kurz zuvor eingewechselte Stange machte den Deckel drauf. Dann war Schluss.Damit kann der HSV die Tabellenführung vor Köln behaupten, während Düsseldorf auf Rang acht abrutscht.