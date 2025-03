Die Edisun Power Europe Aktie verzeichnete am 7. März 2025 einen weiteren Kursrückgang von 0,87% auf 45,40 CHF. Dieser neuerliche Verlust reiht sich in eine längere Abwärtsbewegung ein, die sich über die vergangenen Wochen erstreckt. Innerhalb des letzten Monats hat das Papier des Solarstromproduzenten bereits 4,22% an Wert eingebüßt. Trotz der aktuellen Position 22,91% über dem 52-Wochen-Tief bleibt die Aktie deutlich unter ihrem Jahreshöchststand. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt derzeit 49,5 Millionen Euro bei einer Gesamtzahl von einer Million ausstehenden Aktien.

Quartalsergebnisse stehen bevor

Anleger richten ihren Blick nun auf den 28. März 2025, wenn Edisun Power Europe vorbörslich die Quartalsergebnisse für das vierte Quartal 2024 veröffentlichen wird. Diese Zahlen könnten entscheidende Hinweise liefern, ob sich der aktuelle Abwärtstrend fortsetzt oder eine Trendwende möglich ist.

