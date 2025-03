Die KION GROUP verzeichnet im März 2025 eine erfreuliche Entwicklung an der Börse. Nach einer beachtlichen Kurssteigerung von 18,23 Prozent im laufenden Monat, hat sich die positive Tendenz weiter gefestigt. Am Freitag notierte die Aktie bei 44,91 Euro, was einen leichten Rückgang gegenüber dem Vortag darstellt. Dennoch bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend intakt, wie die eindrucksvolle monatliche Performance zeigt. Die Marktkapitalisierung des Frankfurter Unternehmens liegt aktuell bei 5,7 Milliarden Euro.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Mit einem aktuellen KGV von 17,89 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 5,51 präsentiert sich der Flurförderzeug- und Supply-Chain-Spezialist solide am Kapitalmarkt. Der Cash-Flow pro Aktie beträgt 2,23 USD, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht. Im Vergleich zum 52-Wochen-Tief notiert die Aktie derzeit 35,88 Prozent höher.

