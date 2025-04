EQS-News: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Personelle Weichenstellungen im Aufsichtsrat der KION GROUP AG sichern Kontinuität im Gremium (News mit Zusatzmaterial)



Personelle Weichenstellungen im Aufsichtsrat der KION GROUP AG sichern Kontinuität im Gremium Aufsichtsratsvorsitzender Hans Peter Ring wird nach dem Ablauf seiner Amtszeit im Mai 2025 nicht mehr zur Wahl stehen

Mit Dr. Mohsen Sohi kandidiert eine international erfahrene Persönlichkeit für die Nachfolge

Weitere Wahlen neuer Kandidaten für den Aufsichtsrat angekündigt Frankfurt am Main, 7. April 2025 - Die KION GROUP AG stellt wichtige Weichen für die langfristige Kontinuität im Aufsichtsrat. Der aktuelle Aufsichtsratsvorsitzende Hans Peter Ring wird nach dem Ablauf seiner Amtszeit am 27. Mai 2025 im Zuge der ordentlichen Hauptversammlung nicht zur Wiederwahl zur Verfügung stehen. Kandidat für seine Nachfolge ist Dr. Mohsen Sohi. Dr. Sohi, geboren 1959, ist derzeit CEO der Freudenberg SE und Sprecher der Unternehmensleitung Freudenberg & Co. Kommanditgesellschaft und verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Leitung international ausgerichteter Unternehmen. Zuvor war Dr. Sohi President und CEO der Freudenberg-NOK General Partnership in Plymouth, Michigan (USA) und hatte Führungspositionen bei NCR Corporation und Honeywell inne. Er besitzt einen MBA von der Wharton School of Management, University of Pennsylvania, Philadelphia (USA) und einen Doctor of Science in Maschinenbau von der Washington University, St. Louis, Missouri (USA). Ebenfalls am 27. Mai 2025 enden die Amtszeiten der Aufsichtsratsmitglieder Jiang Kui, Dr. Christina Reuter und Xu Ping. Jiang Kui steht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. Zudem wird Dr. Nicolas Peter sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung zur Beendigung der Hauptversammlung am 27. Mai 2025 niederlegen. Darüber hinaus steht die Wahl des im Oktober 2024 gerichtlich zum Aufsichtsratsmitglied bestellten Dr. Sun Shaojun auf der Agenda. Es sind somit Wahlen von sechs Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner durch die Hauptversammlung erforderlich. Kontinuität der Aufsichtsratstätigkeit auch in Zukunft sichergestellt Neben Dr. Mohsen Sohi stehen als neue Kandidaten Sherry A. Aaholm, Zhang Xiaomei und Peter Kameritsch als Finanzexperte für den Vorsitz des Prüfungsausschusses zur Verfügung. "Ich freue mich, der Hauptversammlung der KION GROUP AG Kandidaten vorschlagen zu können, die weiterhin ein ausgewogenes und internationales Profil des Aufsichtsrats sicherstellen", sagt Hans Peter Ring. "Das gibt dem Aufsichtsrat auch in Zukunft die Möglichkeit, die strategische Ausrichtung des Unternehmens konstruktiv zu begleiten auf dem Weg, seine resiliente Wachstumsstrategie in Zeiten geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten erfolgreich umzusetzen." Sherry A. Aaholm, geboren 1962, ist selbstständige Beraterin und war zuvor Chief Digital Officer bei Cummins Inc. sowie Chief Information Officer bei FedEx Services und verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Informationstechnologie und Digitalisierung. Aaholm besitzt einen Master of Science in Nachhaltigkeitsmanagement von der University of Wisconsin, Green Bay (USA) und einen Bachelor of Administration in Marketing und Wirtschaftswissenschaften von der University of Wisconsin, Green Bay (USA). Zhang Xiaomei, geboren 1985, ist derzeit Deputy Director Recht und Compliance sowie Deputy General Manager und Director Rechtsangelegenheiten im Overseas Marketing Center der Weichai Power Co., Ltd. Zhang besitzt einen Bachelor of Laws (LL.B) von der Shandong University, Jinan (Volksrepublik China). Peter Kameritsch, geboren 1969, ist derzeit Mitglied des Vorstands und verantwortlich für die Ressorts Finanzen und Informationstechnologie bei der MTU Aero Engines AG, für welche er bereits seit 1999 tätig ist. Kameritsch ist Diplom-Betriebswirt sowie Diplom-Physiker und erlangte seine Abschlüsse an der Ludwigs-Maximilians-Universität München. Das Unternehmen Die KION Group ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Lösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im Jahr 2023, in der Region EMEA der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2023 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION Group, gemessen am Umsatz im Jahr 2023, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung. Ende 2024 waren weltweit mehr als 1,9 Mio. Flurförderzeuge der KION Group bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 42.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von rund 11,5 Mrd. Euro. Aktuelles Bild-Material zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank unter https://kion-mediacenter.canto.global/v/MediaCenter/ sowie auf den Webseiten unserer jeweiligen Marken. (cs) Disclaimer Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt dar noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land abzugeben. Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der wirtschaftlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen, des Wettbewerbsumfelds sowie der politischen Lage, nationale und internationale Gesetzesänderungen, Zins- oder Wechselkursschwankungen, Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren sowie die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.



