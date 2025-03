Die InflaRx Aktie verzeichnete am 08. März 2025 einen leichten Anstieg von 0,88 Prozent auf 1,14 EUR. Dies stellt eine positive Tagesentwicklung dar, obwohl die Aktie auf Monatssicht mit einem Minus von 15,67 Prozent erheblich an Wert verloren hat. Der Biotechnologiewert liegt aktuell 5,18 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch deutlich unter seinem Jahreshöchststand. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt derzeit etwa 65,4 Millionen Euro.

Wichtige bevorstehende Termine

In der kommenden Woche stehen für InflaRx bedeutende Veranstaltungen an. Bereits am 10. März nimmt das Unternehmen an der Leerink Partners Global Healthcare Conference teil. Nur zehn Tage später, am 20. März 2025, werden die Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 veröffentlicht. Kurz darauf, am 27. März, ist InflaRx bei der H.C. Wainwright Autoimmune & Inflammatory Disease Virtu Konferenz vertreten.

