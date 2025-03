Die Travelzoo-Aktie verzeichnete am 08. März 2025 einen Anstieg von 1,78 Prozent auf 14,30 EUR, was eine leichte Erholung nach den jüngsten Kursverlusten darstellt. Der Online-Reiseanbieter hatte erst zwei Tage zuvor, am 06. März, einen Rückgang von 3,68 Prozent hinnehmen müssen. Trotz dieser kurzfristigen Schwankungen bleibt die langfristige Entwicklung beachtlich: Im Jahresvergleich konnte das Papier um 72,92 Prozent zulegen und liegt aktuell 53,85 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief. Allerdings hat die Aktie im vergangenen Monat 11,64 Prozent eingebüßt.

Finanzkennzahlen im Überblick

Mit einer Marktkapitalisierung von 165,9 Millionen Euro und einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,44 präsentiert sich Travelzoo solide. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis liegt bei 8,00, was im breiten Marktvergleich als positiv einzustufen ist. Der Cash-Flow pro Aktie beträgt 1,79 Euro bei insgesamt 11,8 Millionen ausstehenden Aktien.

