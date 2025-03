Die Edwards Lifesciences Aktie setzt ihren Abwärtstrend fort und notierte am 08. März 2025 bei 65,01 EUR, was einem leichten Anstieg von 0,14% zum Vortag entspricht. Trotz der minimalen Erholung zeigt der Gesamttrend nach unten - die Aktie hat im letzten Monat 5,97% an Wert verloren. Am 07. März schloss der Titel an der US-Börse bei 71,80 USD, was einem Minus von 1,44% entsprach. Der Biotechnologie-Konzern, bekannt für seine Produkte zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, steht aktuell unter Druck, obwohl der Kurs noch 17,99% über seinem 52-Wochen-Tief liegt.

Finanzkennzahlen deuten auf Bewertungsprobleme hin

Mit einer Marktkapitalisierung von 38,2 Milliarden Euro bleibt Edwards Lifesciences ein bedeutender Akteur im Medizintechniksektor. Die aktuellen Finanzkennzahlen zeigen jedoch potenzielle Bewertungsprobleme: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt bei 7,05, während das Kurs-Cashflow-Verhältnis mit 70,70 als relativ hoch einzustufen ist. Das für 2025 prognostizierte KGV beträgt 29,14.

