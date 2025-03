Die Bank of New York Mellon verzeichnet positive Entwicklungen an der Börse. Der Aktienkurs ist am 08. März 2025 auf 79,25 EUR gestiegen, was einem leichten Plus von 0,03% gegenüber dem Vortag entspricht. Besonders bemerkenswert ist die kürzlich angekündigte Preisfestsetzung für ein öffentliches Angebot von 500 Millionen US-Dollar an Depositary Shares, die Anteile an Vorzugsaktien repräsentieren. Diese strategische Finanzmaßnahme könnte das Wachstum des Finanzinstituts weiter vorantreiben.

Aktuelle Kennzahlen im Fokus

Mit einer Marktkapitalisierung von 55,8 Milliarden Euro zählt BNY Mellon zu den Schwergewichten im Bankensektor. Die vierteljährliche Dividende wurde zuletzt am 27. Januar 2025 mit 0,47 USD ausgezahlt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2025 wird mit 12,76 angegeben, was im Branchenvergleich auf eine moderate Bewertung hindeutet. Trotz eines monatlichen Kursrückgangs von 7,60% liegt die Aktie weiterhin 37,44% über ihrem 52-Wochen-Tief.

