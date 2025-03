Die American Vanguard Aktie zeigt sich aktuell mit unveränderten 4,32 EUR im Vergleich zum Vortag (Stand: 08. März 2025). Die Performance des US-Agrarchemiekonzerns gibt jedoch Anlass zur Sorge: Binnen eines Monats büßte die Aktie beachtliche 12,73 Prozent ein. Langfristig betrachtet fällt die Bilanz noch düsterer aus - im Jahresvergleich steht ein Verlust von 57,44 Prozent zu Buche. Der Wert notiert zwar 7,13 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief, bleibt aber deutlich unter seinem Höchststand. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich aktuell auf 124,4 Millionen Euro.

Anstehende Termine im März

Für Anleger stehen wichtige Termine bevor: Am 14. März 2025 veröffentlicht American Vanguard vorbörslich die Ergebnisse des vierten Quartals 2024 mit anschließender Präsentation. Sechs Tage später, am 20. März, wird das Unternehmen am Gabelli Funds Specialty Chemicals Symposium teilnehmen. Diese Termine könnten neue Impulse für den Aktienkurs liefern.

