Die Kinsale Capital Group verzeichnet eine positive Entwicklung an der Börse. Nach Bekanntgabe der jüngsten Quartalsdividende von 0,17 USD am 27. Februar 2025 stieg der Kurs auf 412,00 EUR (Stand: 08. März). Dies stellt eine deutliche Erhöhung gegenüber der vorangegangenen Ausschüttung von 0,15 USD im November 2024 dar. Die Spezialistin für Schaden- und Unfallversicherungsprodukte in den USA zeigt damit Zeichen finanzieller Stabilität inmitten eines herausfordernden Marktumfelds. Der aktuelle Kurs liegt 19,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, während die Marktkapitalisierung bei 9,6 Milliarden Euro rangiert.

Finanzkennzahlen deuten auf solide Position hin

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 23,12 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 9,82 präsentiert sich die Aktie des in Richmond, Virginia, ansässigen Versicherungsunternehmens in einer soliden Position. Bemerkenswert ist der Cash-Flow pro Aktie von 41,94 EUR bei insgesamt 23,3 Millionen ausstehenden Aktien. Im Tagesvergleich konnte das Papier zuletzt einen leichten Zuwachs von 0,02 Prozent verbuchen.

