DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Wachstumsbranche Food & Beverages - für De.mem hochinteressant

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta/09.03.2025/10:30) - An den Börsen werden Aktien aus dem Marktsegment Food & Beverages (Lebensmittel und Getränke) häufig als defensives und relativ krisensicheres Investment wahrgenommen und folgendermaßen begründet: Gegessen und getrunken wird immer.

Food & Beverages: Ohne Wasser geht nichts

Der seit vielen Jahrzehnten ausgesprochen erfolgreiche US-Investor Warren Buffett ist dafür bekannt, dass sein Beteiligungsunternehmen Berkshire Hathaway (ISIN: US0846701086) sich bei zwei Lebensmittelfirmen besonders stark engagiert hat. Zu den zehn größten Positionen gehören u.a. die Aktien von Coca-Cola (ISIN: US1912161007) und Kraft Heinz (ISIN: US5007541064). Auch bei diesen Unternehmen gilt: Lebensmittel benötigen in der Regel viel Wasser. Laut Angaben des Datenanbieters Analytic Journal soll sich die benötigte Wassermenge zur Herstellung von einem Kilogramm Kakao und Röstkaffee auf jeweils mehr als 20.000 Liter belaufen. Als besonders genügsam gelten hingegen Tomaten (110 Liter), Karotten (130 Liter) und Kartoffeln (210 Liter), die pro Kilogramm deutlich weniger Wasser benötigen.

Angesichts einer stark wachsenden Weltbevölkerung und im Zuge der fortschreitenden Erderwärmung, entwickelt sich Wasser weltweit mehr und mehr zum wichtigsten Rohstoff und für viele Branchen zu einer extrem wichtigen Ressource. Der Industriesektor Food & Beverages ist davon aus den folgenden Gründen besonders stark betroffen:

Viele Nahrungsmittel enthalten Wasser als Hauptbestandteil Wasser wird nicht nur zur Herstellung von Lebensmitteln, sondern auch zur Kühlung und Reinigung von Maschinen und Rohstoffen benötigt Nutzpflanzen müssen in der Landwirtschaft bewässert werden Viel Wasser wird in der Tierhaltung und in der Futtermittelproduktion benötigt Hohe Hygiene- & Sicherheitsstandards erhöhen den Wasserverbrauch Wasser wirdzur Erhitzung oder für Kühlkreisläufe in Produktionsanlagen benötigt

"One-Stop-Shop" für Food & Beverages

Das im wasserarmen Australien beheimatete Unternehmen für Wasser- und Abwasseraufbereitung De.mem (ISIN: AU000000DEM4) hat für Unternehmen aus der Lebensmittelbranche in den vergangenen Jahren bereits mehrere Projekte realisiert. Für einen innovativen Obst- und Gemüseproduzenten aus Australien, bei dem nachhaltiges Wirtschaften einen besonders hohen Stellenwert genießt, hat De.mem bspw. eine Meerwasserentsalzungsanlage für den Gartenbau (Bewässerung) verwirklicht. Diese basiert auf Ultrafiltrations- und Umkehrosmosemembranen.

Für den Weltmarktführer von Aromen und Duftstoffen Givaudan, der auch die Lebensmittelbranche beliefert, hat De.mem bereits vier wichtige Verträge für Abwasseraufbereitungsanlagen in Singapur umgesetzt. Deren Abwasser enthalten oftmals viele Fette und Öle, welche die Entsorgung bzw. Reinigung erschweren. Bei sämtlichen Verträgen hat sich das Givaudan-Management für einen sogenannten BOO-Vertrag entschieden. Die Abkürzung bedeutet Build, Own & Operate und perfektioniert das Modell "One-Stop-Shop" geradezu. Das Management von De.mem betrachtet Givaudan als wichtigen Kernkunden. Diese langjährigen Geschäftsbeziehungen in Kombination mit dem BOO-Prinzip bieten für das australische Unternehmen einen großen Vorteil - regelmäßig wiederkehrende Umsätze.

Die Food & Beverages-Industrie hat für Australien eine enorme Bedeutung, da sich viele Haushalte aufgrund ihrer abgelegenen Lage selbst versorgen müssen. Laut einer im Juni vergangenen Jahres veröffentlichten Studie der Australian Competition & Consumer Commission (ACCC) gilt F & B mit Umsätzen von 50 Milliarden Dollar als wichtigster verarbeitender Sektor des Landes. Grundsätzlich ist De.mem in Australien so aufgestellt, dass man der gesamten Kundschaft "Alles aus einer Hand" anbieten kann - von Pumpen und Spezialchemikalien über Dienstleistungen bis hin zu individuell konfigurierten Anlagen.

De.mem ISIN: AU000000DEM4 http://www.demembranes.com/ Land: Australien

Quellen: https://www.berkshirehathaway.com/qtrly/3rdqtr24.pdf https://www.analyticjournal.de/firmen-pdfs-bilder-etc/yumda/Warenvergleich-Juni%202018/ pi-04-2018-wasserverbrauch-lebensmittel.pdf https://themarketonline.com.au/de-mem-asxdem-signs-fourth-contract-with-givaudan-2022-08-29/

